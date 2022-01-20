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Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi

20.01.2022 22:57
Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, mahalle muhtarları ile toplantı düzenledi.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, mahalle muhtarları ile toplantı düzenledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı AFAD İl Müdürlüğü binası toplantı salonunda İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un başkanlığında Erzincan Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Kılıç, Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Murat Tapan ve mahalle muhtarları ile ilk defa İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından toplantı düzenlendi.

Toplantıya polis sorumluluk alanında bulunan mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, başlıklar halinde şu konular görüşüldü:

"İl Emniyet Müdürümüz Kenan Kurt tarafından göreve başladığı 6 ay içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında gerekli bilgilendirme yapılarak 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve 'uyuma' uygulaması anlatılarak telefonlarına kurulması istenildi.

Erzincan'da asayiş olaylarındaki durumu, asayiş olayları ve suç aydınlatma konusunda emniyet birimlerinin duyarlılıkla çalışmalarına devam ettikleri ve suçu oluşmadan önlemek için çalışmalarda muhtarların önemli katkılarının olduğu ve devamının sağlanması.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde muhtarların emniyet birimlerince birlikte hareket etmesinin önemi.

İkametten hırsızlık konuları ve alınabilecek tedbirler, telefon dolandırıcılığı.

Yabancı uyruklu kişilere ev kiraya verirken polise bilgi verilmesi.

Kış aylarının gelmesiyle soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması.

112 Acil Çağrı Merkezi hattının kullanımı.

Çevrelerinde şüpheli gördükleri kişi ve araçları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verilmesinin önemi, bu konunun vatandaşlara aktarılması."

Böyle bir toplantının ilk defa Erzincan'da yapıldığını belirten mahalle muhtarları farklı periyotlar ile bu tür toplantıların yapılmasının faydalı olacağını belirttiler.

Karşılıklı fikir alış verişinin yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasının faydalı olacağını kaydeden muhtarlar, emniyet birimlerinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirerek bu tip bilgilendirme faaliyetlerinin devam etmesini istediler.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt toplantıya katılan mahalle muhtarlarına teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi
Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi
Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi

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Kenan Kurt, Erzincan, Narkotik, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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