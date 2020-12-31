Son dakika haberleri... Emniyet'ten DEAŞ'a operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Emniyet'ten DEAŞ'a operasyon: 14 gözaltı
31.12.2020 11:53
Edinilen son dakika haberine göre Emniyet'ten DEAŞ'a operasyon: 14 gözaltı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlayan 14 kişi yakalandı.
Emniyet'ten DEAŞ'a operasyon: 14 gözaltı
ANKARA - Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlayan 14 kişi yakalandı.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, DEAŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlama amaçlı sözde mescit kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen 15 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10'u Ankara, 3'ü Bursa ve 1'i Yozgat ilinde olmak üzere toplam 14 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 av tüfeği fişeği, 650 adet 9 mm mermi ele geçirilirken, firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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