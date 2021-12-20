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Son dakika haberleri... Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı

20.12.2021 16:41
Son dakika haberleri... Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda 106 zanlı...

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda 106 zanlı gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" olarak tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında başta "Zehir" ve "Alkol" olmak üzere birçok operasyonun gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla 81 ilde "Zehir-2" operasyonunun başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama gerçekleştirildiği belirtildi.

İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı 106 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, 14 bin 276 litre sahte/kaçak içki,1502 şişe sahte/kaçak içki, 3 bin 981 aroma, 218 sahte bandrol ile etiket, boş şişe ve kapak gibi 1406 malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı - Son Dakika
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