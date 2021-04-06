Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En iyi narkotik polisi anne" seminerleri düzenliyor.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Araç, Daday, Hanönü, Seydiler ve Taşköprü ilçelerinde kamu kurumu çalışanları, öğretmenler, veliler ve tekstil çalışanlarına yönelik seminerler düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında anne ve anne adayı 533 kişiye proje kapsamında uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgiler verildiği belirtilen açıklamada, seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak annelere çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.