Son dakika haberleri... Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi iki sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi istenen boşanma aşamasındaki eşi Y.A. ile suç ortağı olduğu iddia edilen E.S'nin yargılaması sürüyor.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Y.A, Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer sanık E.S. ise salonda hazır bulundu.

Emre Aşık ve avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, dosya kapsamında talep edilen dijital materyallerin ulaştığını söyledi. Materyaller arasında bulunan bir flaş bellek ile diz üstü bilgisayarda suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Savunma yapan Y.A, işletmeci olduğunu fakat şu an çalışmadığını belirterek, boşanma sürecindeki eşi Emre Aşık'tan aldığı aylık 5 bin liralık nafakayla geçindiğini söyledi.

Y.A, diğer sanık E.S'nin Şubat 2020'de sosyal medyadan kendisine ulaşarak elinde kocası Emre Aşık'ın uygunsuz görüntülerinin olduğunu ve kendisine bunları verebileceğini söylediğini anlattı.

Boşanma sürecindeki kocasından çocuklarını alabilmek için E.S. ile iletişime geçtiğini belirten Y.A, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Bir komploya maruz kaldım." dedi.

Y.A, görüntüleri işine yarayacağını düşünerek almak istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Düzce'de bir akaryakıt istasyonunda buluştuk. Görüntünün bir kısmını bana vermedi. Kendisine para vermem durumunda vereceğini söyledi. Benden 50 bin lira almasına rağmen görüntüyü vermedi. Beni oyaladı, videoyu vermedi."

- "Çocuklarımın babasının öldürülmesini istemedim"

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasını kabul etmeyen Y.A, "Asla çocuklarımın babasına böyle bir şey yapmam. Çocuklarımın babasının öldürülmesini istemedim. Eşimi öldürmeyi düşünmedim. Bu tarzda sözler sarf etmedim. E.S, beni dolandırdı. Beni maddi ve manevi zarara uğrattı. Bende para bittiğinde karşı tarafa geçti. Eski eşimle birlikte hareket ettiğini sonradan öğrendim. Kendisini gördüğümde bile korkuyorum. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

E.S. ile zaman zaman Düzce'ye ve İstanbul'a gidip geldiklerini aktaran Y.A, şöyle devam etti:

"E.S, bana karşılıksız çek olayından hakkımda hapis kararı bulunduğunu söyledi. Polisten kaçıyorduk. E.S, hakkımda yakalama emri olduğunu söylüyordu. Düzce'ye geldiğimde tanık İ.Y'nin kırsal alandaki evine gittik. İ.Y. bizim kaçak olduğumuzu biliyordu. İ.Y'yi tanımıyordum. 2-3 gün evinde kaldım. 2 bin 500 lira para verdim."

Y.A'nın sözlerine üzerine E.S. dinlemek istemediğini belirterek, duruşma salonundan çıkmak istedi. Mahkeme heyeti, E.S'yi savunmaya müdahale etmemesi için uyararak salondan çıkmasına izin vermedi.

Emre Aşık'ı öldürerek Balıklı Yaylası'na gömmek istedikleri yönündeki iddialara da yanıt veren Y.A, "Yaylaya çıkmadım, yaylayı bilmiyorum. Bu tarzda bir konuşma tanık İ.Y ile hiçbir şekilde olmadı. Emre'nin öldürülme konusu hiç konuşulmadı." dedi.

Bu arada mahkeme başkanı, sanık E.S'nin duruşma salonunda Y.A'nın savunması esnasında ses kaydı alıp almadığının kontrol edilmesini istedi. Sanık E.S'nin telefonunda yapılan kontrolde ses kaydı almadığı tespit edildi.

"E.S, Y.A'nın, Y.A da Emre'nin parasının peşindeydi"

Duruşmada dinlenilen tanık İ.Y. ise jandarmaya verdiği ifadesinin geçerli olduğunu kaydetti.

İ.Y, E.S. ile evine gelen Y.A'nın, Emre Aşık'ın eşi olduğunu bilmediğini savunarak, şöyle devam etti:

"E.S'nin de kaçak olduğunu bize geldiği 2. gün öğrendim. 2-3 gün evimde kaldılar. İkisi Emre'yi öldürme konusunu açtı. E.S. bana para teklif etti. 'Burada bu işi hallet sana 10 bin lira vereceğiz.' dedi. E.S, Y.A'nın, Y.A. da Emre'nin parasının peşindeydi. Araçlarının torpidosunda 2 tabanca vardı. Tabancaları görünce Emre'yi öldüreceklerini düşündüm. Sakin bir yere gitmek istediklerini söylediler. Ben de Balıklı Yaylası'nı söyledim. Kış şartları nedeniyle gidemeyince yoldan döndüler. E.Y ve Y.A, 'Emre Aşık 10-12 gündür elimizde. Bunu ortadan kaldıracağız' dedi. Ben kendilerine bir yer göstermedim. Y.A ile birlikte esrar kullandığım oldu. Y.A'nın Emre'yle ilgili sözlerinin ciddi olduğunu düşündüm."

Kızının sosyal medya üzerinden Emre Aşık'a ulaştığını aktaran İ.Y, "Emre durumu avukatına bildirdi. Avukat beni aradı. Avukata da gördüklerimi anlattım. Emre'nin avukatı sanıkları yakalatmamı istedi. Ben de jandarmaya ihbarda bulundum. Sanıklar bana kendilerini barındırmam için para vermedi." ifadelerini kullandı.

Sanık Y.A ise tanığın beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, "Kesinlikle uyuşturucu kullanmadım. İ.Y'ı uyuşturucu kullanırken gördüğüm için böyle söylüyor. Emre'nin öldürülme konusunu söylemedim." dedi.

Sanık E.S, "Mahkemenizde tüm aşamalarda samimi beyanlarda bulundum. Y.A'nın aleyhime beyanlarını kabul etmiyorum. İ.Y'nin beyanlarına diyeceğim bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Y.A'nın avukatının davaya yayın yasağı getirilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Mart tarihine erteledi.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında "dur" ihtarına uymayarak kaçan ancak yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Y.A. ve yanındaki cezaevi firarisi E.S. hakkında yapılan inceleme sonucu "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede, şüphelilerin müşteki Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla gerçekleştirdikleri silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmalarına ilişkin eylemlerin "kasten öldürme" suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Şüpheliler E.S. ve Y.A'nın müşteki Emre Aşık'a yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Olay

E.S. yönetimindeki 34 S 4443 plakalı araç, 26 Mart'ta Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince rutin kontroller sırasında durdurulmak istenmiş, ihtara uymayan ve bir jandarma personelini hafif yaralanmasına yol açan sürücü kaçmıştı.

Şüphelilerin bulunduğu adres, araştırma sonucu belirlenmiş, sürücü ve araçtaki Y.A, kent merkezinde gizlendikleri eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Evde 2 ruhsatsız tabanca ile 89 fişek ele geçirilmişti.

Şüphelilerden E.S. tutuklanmış, Y.A ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı. E.S. de daha sonra tahliye edilmişti.