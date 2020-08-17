Son dakika haberleri: En başarılı kadın dansçıların buluştuğu 'Rise of the B- Girls' belgeseli yayınlandı - Son Dakika

SOKAK dansı olarak bilinen breakdans'ın, kadınlar arasındaki yükselişinin konu alındığı 'Rise of the B- Girls' isimli dans belgeseli, yayınlandı. En başarılı kadınların dansa olan tutkularının aktarıldığı belgesel serisi, sokak dans kültürünün kökenine de ışık tutuyor.

Sokak dansı olarak bilinen breakdans'ta, kadınlar da en az erkekler kadar sahnelerde yer almaya başladı. Kadın dansçılara B- Girl denilirken, erkek dansçılara ise B- Boy deniyor. Her bir bölümde B-Girl dünyasının en başarılı temsilcilerinin konu alındığı 2 sezonluk 'Rise of the B-Girls' belgeseli, Türkçe altyazılı olarak Redbull.com'da yayınlandı.

Geçen yıl 16'ncısı düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali, Mumbai 'de ( Bombay ) gerçekleşmişti. Final karşılaşmalarında, ülke finalistleri arasında art arda yapılan elemelerin ardından sona kalan 16 yetenek, Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olmak için ter döktü.Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olarak ilk kez taç giyen Rus B-Girl Kastet, kadınların ilk kez yarıştığı yarışmada ismini tarihe yazdı. Kadınların breakdans (breaking) arenasındaki yükselişinin konu alındığı 'Rise of the B-Girls' isimli dans belgeseline de konu olan B-Girl Kastet, "Bu turnuvada beni teşvik eden şey kazanmak değil, dans etmek. Aklımdan geçen ve istediğim tek şey dans etmek. Çünkü beni en mutlu eden şey bu. Bu yüzden andan keyif almaya bakıyorum" şeklinde konuştu.

Breaking kültürünün ABD'nin Bronx şehri sokaklarında 1970'li yıllarda doğduğu ve daha çok insanların kendini ifade etme biçimi olarak yayıldığı biliniyor. Daha çok alt kültürde karşılık gören Breaking kültürü, bugün hem müzik hem dansta kadın ve erkeklerin denk seviyede yer aldığı bir konumda. Breakdans arenasında günden güne artan kadın yetenekler uluslararası yarışmalarda da öne çıkıyor.