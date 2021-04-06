Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi - Son Dakika

Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi

06.04.2021 09:48
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor. Kentin 5 haftadır zirvede olmasından dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, "2 haftalık veya 4 haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir. Şu an ortam adeta yangın yeri gibi, o nedenle buna bir çözüm gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586.84 olan vaka sayısı, 678.72'e çıktı. Kentte vaka artışıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak tedbirlere ve uyarılara rağmen kentteki kalabalık bir türlü son bulmuyor. Kişisel önlemlerin yanı sıra yönetimsel önlemlere dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, ortamın adeta yangın yeri gibi olduğunu belirterek, 2 haftalık tam kapanma önerisinde bulundu.

'SON ZAMANLARDA AİLE İÇİ BULAŞ ÇOK FAZLA'Kentin 5 haftadır zirvede olmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, "Samsun, bir sahil kenti o nedenle dışardan gelen kişiler var. Sahillerde, caddelerde çok kalabalıklar var. Genel olarak toplumda hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştu. Tüm bunlar da vakayı etkiledi. Bu vaka artışının hastanelere yansımaları da son derece olumsuz, artık yatak bulmakta bile zorluk çekiyoruz. Ayrıca son zamanlarda hastanelerde yatan kişilerin daha çok aile içinde olduğunu görüyoruz. Aile içi bulaştan kaynaklanan 2'li, 3'lü, hatta 5'li vakalar geliyor. Şu an da takip ettiğim hastaların çoğu aile içi bulaş. Sürekli uyarılar yapılıyor, bu uyarıları dikkate almakta ciddi yarar var. Cenazeler, düğünler, nişanlar, mevlitler ve aile içi ziyaretleri bir süre tamamen kaldırmak gerekiyor. Aksi takdirde bunun önünü almak çok zor" diye konuştu.'AŞI, EN KORUYUCU VE EN KESİN ÇÖZÜM'Önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sünbül, "Sosyal mesafe kuralları, maske ve el temizliği çok önemli. Farkında olmadan insanlar virüsün bulaştığı yerlere temas edebilir, daha sonra ağzına veya gözüne dokunabilir. Tüm bunlara dikkat etmeliyiz. Aşı, bu tür hastalıklarda en koruyucu ve en kesin çözümdür. Tedaviden önce aşıyla korunmak çok önemlidir. Aşıyla ilgili gereksiz tereddütler var, bu aşıların herhangi bir zararı yok, yan etkileri çok azdır. Ama bazı aşı karşıtlarının, bu korkuyu ve endişeyi körüklediğini düşünüyorum. Aşı, medeniyetin önemli bir buluşudur. Eğer bugün aşılar olmasaydı binlerce insanı bu tür hastalıklardan dolayı kaybediyor olacaktık, çiçek hastalığı 1977 yılından beri görünmüyorsa, bunda aşının çok önemli yeri var. O nedenle aşıdan korkmamak lazım, sırası gelen kişiler mutlaka aşılarını yaptırsın. Öte yandan Samsun'la ilgili ek tedbir kararlarını yetkililer verecektir ama bu salgını önlemek için mevcut önlemler artık yeterli değil. Kişisel önlemlerin yanı sıra bir de yönetsel önlemler var. Zaman zaman dile getirildiği gibi 2 haftalık veya 4 haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir. Şu an ortam adeta yangın yeri gibi, o nedenle buna bir çözüm gerekiyor. Yöneticiler uygun görürse kapanma en azından bir müddet salgını kontrol altına almada yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.'DIŞARI ÇIKMAYI VE GEZMEYİ SEVİYORUZ'Kent sakini Tekin Özer, "Samsun halkı olarak, dışarı çıkmayı ve gezmeyi seviyoruz. Dikkat etmek lazım ama bir türlü olmuyor. Eğer böyle gidecekse tam kapanma mecbur gibi görünüyor. Bazıları için bu acı olacak ama gerekiyorsa yapılması lazım. Samsun'un bu durumu bizi endişelendiriyor, yakınlarımı kaybettim ve bu konuda acılıyız" dedi.'TAM KAPANMA ÖNERİLERİ DOĞRU'Kurallara dikkat edilmediğini ifade eden Orhon Ergün da, "İşi olan da olmayan da dışarı çıkıyor. Hep beraber bu durumu azaltmak lazım. Tam kapanma önerileri doğru ama nasıl olur orası biraz zor. Aslında olsa iyi olur, bu kabalıklar bizi endişelendiriyor. Çıkmamaya çalışıyorum, zaten işim olunca çıkıyorum" diye konuştu.'KURALLARA KİMSE UYMUYOR'

Hem maske hem siperlik takan Lale Kuru ise, "Kurallara kimse uymuyor, sokağa çıkma yasağı vardı, eline poşet alan dışardaydı. Aslında 14 gün tam kapanma olacak, kimse dışarı çıkmayacak. Mağazalar açık diye herkes dışarı çıkıyor. Ben de yürüyüş yapmak için dışarı çıktım, kimseye gitmiyorum. Kalabalıkları görünce de korkuyorum hemen ara sokaklara giriyorum" şeklinde konuştu.


Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi
Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi

Sağlık Bakanlığı, Mustafa Sünbül, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi - Son Dakika


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