Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF", yüzde 0,41 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011327 -0,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026126 -0,41 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,022172 -0,38 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026624 -0,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010695 -0,26 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013444 -0,25 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024529 -0,24 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013817 -0,24 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023272 -0,24 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024423 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)