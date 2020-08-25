Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,20 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018578 -1,23 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018917 -1,20 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017817 -1,19 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018489 -1,19 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017648 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017793 -1,14 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018737 -1,13 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019069 -1,11 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018489 -1,01 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019478 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)