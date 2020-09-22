Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035386 -3,07 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043258 -2,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032224 -2,28 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074759 -2,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074828 -2,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045906 -2,22 VEM Hisse Senedi EYF 0,077449 -2,11 HEM Hisse Senedi EYF 0,019837 -2,11 ZEM Hisse Senedi EYF 0,020544 -2,10 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023768 -2,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok

Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı

Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor

Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti

Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti

Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi