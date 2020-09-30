Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,13 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,50 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062124 -2,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043542 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019001 -0,50 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020056 -0,48 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019088 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019007 -0,47 VEM Katkı EYF 0,018313 -0,46 ZEM Katkı EYF 0,019443 -0,46 HEM Katkı EYF 0,018136 -0,46 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019679 -0,45 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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