Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,68 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019018 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018326 -0,69 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019106 -0,68 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019029 -0,67 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019708 -0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019340 -0,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019331 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019331 -0,62 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019675 -0,60 HEM Katkı EYF 0,018176 -0,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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