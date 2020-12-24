BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099184 -0,26 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095427 -0,24 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,074830 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,056471 -0,13 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053553 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014366 -0,27 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021468 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,047192 -0,08 VEM Birinci Değişken EYF 0,047059 -0,07 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019831 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028654 -0,20 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028750 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051485 -0,28 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048675 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048198 -0,28 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030071 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050022 -0,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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