BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064432 -0,11 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052187 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137699 -0,09 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071917 -0,09 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,052582 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020721 -0,67 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014041 -0,28 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020110 -0,09 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,023283 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,019643 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028217 -0,19 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,029049 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018498 -0,04 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028145 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018329 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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