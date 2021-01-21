BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064432
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052187
|-0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137699
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071917
|-0,09
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052582
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020721
|-0,67
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014041
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020110
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,023283
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,019643
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028217
|-0,19
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,029049
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018498
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028145
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018329
|-0,01
Kaynak: AA
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