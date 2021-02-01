Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082197
|0,27
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052335
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034054
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037506
|0,24
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020895
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020393
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020292
|0,29
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021115
|0,26
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021173
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021830
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026957
|0,13
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013379
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020269
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047139
|0,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,044795
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,045764
|0,14
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014414
|0,14
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028380
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072817
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023635
|0,13
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071922
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073614
|0,13
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027711
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi