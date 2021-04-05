Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,066688
|-1,49
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041639
|-1,44
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074188
|-1,44
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,053991
|-1,42
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122823
|-1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019194
|-0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022623
|-0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009971
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010180
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010255
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,057526
|-2,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,049812
|-1,47
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027276
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,077204
|-1,11
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,034925
|-1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,080159
|-1,05
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,120359
|-0,96
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,108157
|-0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030276
|-1,57
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015288
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032259
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046549
|-1,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028884
|-1,45
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045511
|-1,45
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046549
|-1,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048031
|-1,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi