Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

05.04.2021 14:55
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,066688-1,49Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,041639-1,44Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,066688-1,49
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,041639-1,44
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,074188-1,44
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,053991-1,42
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,122823-1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019194-0,60
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022623-0,47
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009971-0,39
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010180-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010255-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,057526-2,18
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,049812-1,47
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,027276-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,077204-1,11
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,034925-1,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,080159-1,05
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,120359-0,96
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,108157-0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,030276-1,57
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,015288-0,20
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,032259-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046549-1,45
NN Hay. Em. Altın EYF0,028884-1,45
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045511-1,45
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,046549-1,44
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,048031-1,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Anadolu Hayat, Altın, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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