Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

05.11.2020 15:17
Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,58 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,58 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,320649 -1,30
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,234783 -0,83
QNB Finans Portföy Altın BYF 45,541879 -0,58
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041997 -0,57
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082744 -0,53
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,594549 -0,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 808,463153 -0,23
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,072091 -0,22
HSBC Portföy Altın Fonu 4,295766 -0,20
Gedik Portföy Altın Fon 1,092078 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Finans, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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