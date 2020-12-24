Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 731,146698 -0,14 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045990 -0,10 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,364857 -0,05 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,727238 -0,04 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060439 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044751 -0,50 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037989 -0,49 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,834707 -0,18 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025431 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 136,568158 -0,60 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,123756 -0,56 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,625754 -0,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,083317 -0,20 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105689 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022658 -0,27 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034806 -0,26 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,113489 -0,25 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,380854 -0,11 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,077930 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,769127 -0,38 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,864379 -0,28 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,954707 -0,26 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,167433 -0,25 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060756 -0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,815254 -1,02 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037982 -0,28 Deniz Port. Altın Fonu 0,055480 -0,28 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064540 -0,28 Ak Portföy Altın Fonu 0,102648 -0,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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