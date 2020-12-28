Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,99 ile "Oyak Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056899 -1,03 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,945379 -0,99 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126108 -0,96 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113592 -0,94 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,082394 -0,93 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,063950 -0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082892 -0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,107277 -0,92 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010232 -0,92 Deniz Port. Altın Fonu 0,054983 -0,92 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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