Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,34 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009826 -2,61 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111189 -2,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,102176 -2,18 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,686427 -2,03 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 132,412573 -1,84 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036414 -1,83 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081750 -1,63 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041903 -1,13 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022185 -1,13 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081189 -1,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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