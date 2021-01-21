Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

21.01.2021 16:05
Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,831656-0,35Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,267215-0,17Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,831656-0,35
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,267215-0,17
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,173858-0,14
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044547-0,13
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059336-0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010929-0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,054620-1,24
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,201267-0,91
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,109172-0,91
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,994135-0,88
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055274-0,86
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,994555-1,08
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,042318-0,83
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,131219-0,37
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,114321-0,20
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,603872-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028301-0,16
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,936898-0,14
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,181544-0,13
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,294739-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, G-20, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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