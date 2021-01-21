Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 710,831656 -0,35 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,267215 -0,17 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,173858 -0,14 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044547 -0,13 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059336 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010929 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,054620 -1,24 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,201267 -0,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109172 -0,91 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,994135 -0,88 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055274 -0,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,994555 -1,08 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042318 -0,83 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,131219 -0,37 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,114321 -0,20 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,603872 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028301 -0,16 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,936898 -0,14 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,181544 -0,13 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,294739 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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