Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|710,831656
|-0,35
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,267215
|-0,17
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,173858
|-0,14
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044547
|-0,13
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059336
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010929
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,054620
|-1,24
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,201267
|-0,91
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109172
|-0,91
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,994135
|-0,88
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055274
|-0,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,994555
|-1,08
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042318
|-0,83
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,131219
|-0,37
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114321
|-0,20
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,603872
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028301
|-0,16
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,936898
|-0,14
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,181544
|-0,13
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,294739
|-0,09
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi