Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,533648 -0,63 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 776,443966 -0,54 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,220734 -0,38 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,793543 -0,19 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251934 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013488 -2,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,680559 -0,28 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108525 -0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,316831 -0,75 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,044982 -0,16 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022454 -0,08 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,023855 -0,08 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,078070 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,883407 -1,38 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,738648 -0,74 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,922213 -0,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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