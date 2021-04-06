Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,533648
|-0,63
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|776,443966
|-0,54
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,220734
|-0,38
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,793543
|-0,19
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251934
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013488
|-2,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,680559
|-0,28
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108525
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,316831
|-0,75
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,044982
|-0,16
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022454
|-0,08
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,023855
|-0,08
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,078070
|-0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,883407
|-1,38
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,738648
|-0,74
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,922213
|-0,61
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi