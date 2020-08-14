Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015036 1,81 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082790 1,21 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085917 1,19 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047111 1,15 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,063954 1,07 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048647 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,110096 1,03 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043592 0,95 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,127935 0,93 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086766 0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)