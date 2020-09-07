Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları
Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,24 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,24 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035382
|1,85
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018385
|1,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030805
|1,24
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043822
|1,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056128
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025545
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023920
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041350
|0,93
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028734
|0,93
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019587
|0,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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