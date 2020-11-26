Son dakika haberleri... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,98 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,181874 0,99 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,034257 0,98 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,023837 0,98 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077527 0,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128572 0,94 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101364 0,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,047983 0,87 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032929 0,85 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051294 0,83 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,112058 0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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