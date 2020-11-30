Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017274 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020200 0,32 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020583 0,32 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020307 0,29 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020346 0,29 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020930 0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030857 0,26 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021480 0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020992 0,25 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,070375 0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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