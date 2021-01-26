Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,67 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061477
|1,16
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040357
|0,67
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028055
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032801
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129980
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014109
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107641
|0,55
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020635
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027582
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033738
|0,35
Kaynak: AA
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