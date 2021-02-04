BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

04.02.2021 14:33
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0701870,29Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1361030,26Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0701870,29
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1361030,26
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0926450,25
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1353260,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0135140,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184180,80
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218870,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0822231,65
ZEM Hisse Senedi EYF0,0287621,62
VEM Hisse Senedi EYF0,1082611,62
HEM Hisse Senedi EYF0,0277131,61
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1087811,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0300221,25
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0325591,17
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0204901,16
VEM Dinamik Değişken EYF0,0769461,15
HEM Dinamik Değişken EYF0,0262621,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0475010,94
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0671980,88
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0404990,72
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0281470,71
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0185630,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0318150,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0729150,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0718860,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0259770,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0236670,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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