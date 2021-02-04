BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,070187 0,29 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,136103 0,26 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,092645 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,135326 0,25 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013514 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018418 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021887 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,082223 1,65 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028762 1,62 VEM Hisse Senedi EYF 0,108261 1,62 HEM Hisse Senedi EYF 0,027713 1,61 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,108781 1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030022 1,25 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032559 1,17 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020490 1,16 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076946 1,15 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026262 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047501 0,94 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067198 0,88 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040499 0,72 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028147 0,71 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018563 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031815 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072915 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,071886 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025977 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023667 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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