BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

11.03.2021 15:39
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0812350,07Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0743940,07AvivaSA Em. ve Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0812350,07
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0743940,07
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0743370,06
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0783500,06
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0758660,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0099990,63
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101090,37
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0223190,33
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0191240,28
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0101450,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0695862,70
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1232581,28
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1649611,27
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1098771,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1092971,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0329681,36
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0499450,94
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0174070,93
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0911440,90
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0914920,86
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0504221,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0712421,23
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0292240,91
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0420580,90
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0187910,53
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0462600,11
NN Hay. Em. Altın EYF0,0271280,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0451240,11
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0481410,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0427720,11
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0740630,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0730200,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0240340,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0748160,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0323000,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, BNP Paribas, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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