BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081235
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,074394
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074337
|0,06
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078350
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075866
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009999
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010109
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022319
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019124
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010145
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,069586
|2,70
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,123258
|1,28
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,164961
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109877
|1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,109297
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032968
|1,36
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,049945
|0,94
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017407
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,091144
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,091492
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050422
|1,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071242
|1,23
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029224
|0,91
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,042058
|0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018791
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046260
|0,11
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027128
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045124
|0,11
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,048141
|0,11
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042772
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074063
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073020
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024034
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,074816
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032300
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi