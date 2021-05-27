BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015533
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,061086
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,072402
|0,43
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059003
|0,40
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,104344
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019562
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023678
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010477
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010573
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010589
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,118869
|2,00
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,159068
|1,99
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031856
|1,97
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035975
|1,89
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,146369
|1,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021041
|1,81
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016940
|1,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,088333
|1,29
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,073898
|1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,079072
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039865
|1,49
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027739
|1,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049633
|1,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070576
|1,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029116
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033611
|1,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054098
|1,55
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018009
|1,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,055869
|1,54
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,059527
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,069070
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075717
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080240
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,072115
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024890
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi