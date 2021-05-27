BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015533 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,061086 0,43 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,072402 0,43 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059003 0,40 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,104344 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019562 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023678 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010477 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010573 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010589 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,118869 2,00 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,159068 1,99 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031856 1,97 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035975 1,89 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,146369 1,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021041 1,81 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016940 1,67 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,088333 1,29 VEM Dinamik Değişken EYF 0,073898 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,079072 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039865 1,49 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027739 1,49 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049633 1,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070576 1,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029116 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,033611 1,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054098 1,55 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018009 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,055869 1,54 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,059527 1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,069070 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075717 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080240 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,072115 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024890 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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