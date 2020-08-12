Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,46 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 6,24 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,16 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,231298 6,46 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080077 6,24 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040904 6,16 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039921 5,13 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,759923 5,03 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,559824 4,36 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 14,094697 3,70 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,138182 3,68 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,934325 3,59 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097301 3,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)