Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,29 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,234941 1,75 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,152840 1,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,799195 1,29 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035012 1,00 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031056 0,98 HSBC Portföy Altın Fonu 3,871799 0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,983491 0,82 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093996 0,67 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008891 0,60 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,567960 0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)