Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,25 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,18 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008933 4,22 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,804216 1,25 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,531830 1,18 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022986 1,02 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,343487 1,02 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,912357 1,02 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,104799 0,93 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,843693 0,93 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,017055 0,87 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,997742 0,63 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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