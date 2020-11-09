Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,16 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,09 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,332229 3,16 Fiba Portföy Altın Fonu 0,044112 2,09 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,074595 2,09 Garanti Portföy Altın Fonu 0,146758 2,07 Ak Portföy Altın Fonu 0,118271 2,06 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,159633 2,06 İş Portföy Altın Fonu 0,057635 2,06 TEB Portföy Altın Fonu 0,124928 2,05 Deniz Port. Altın Fonu 0,064202 2,05 HSBC Portföy Altın Fonu 4,446835 2,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı

Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi

Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi

Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysam kendimden şüphe etmeliyim

Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı

Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı