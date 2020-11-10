Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,70 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 6,26 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,20 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,088517
|6,70
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088294
|6,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044767
|6,20
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,675269
|4,41
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|15,275349
|4,31
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,105434
|4,28
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048244
|4,28
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,105394
|4,15
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|15,524950
|4,11
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,060546
|3,99
- Kaynak: AA
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