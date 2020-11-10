Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,70 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 6,26 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,20 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,088517 6,70 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088294 6,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044767 6,20 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,675269 4,41 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 15,275349 4,31 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,105434 4,28 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048244 4,28 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,105394 4,15 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 15,524950 4,11 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,060546 3,99 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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