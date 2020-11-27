Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,13 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,115786 2,70 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,464010 2,33 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053340 2,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105289 2,07 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,181534 1,77 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 18,251275 1,65 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,633576 1,61 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,116032 1,54 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,870651 1,50 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 17,094797 1,50 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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