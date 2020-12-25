Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,76 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,177729 1,96 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,130365 1,76 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,063448 1,68 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086113 1,35 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,125313 1,26 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057282 1,19 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 18,540205 1,18 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,981734 1,08 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,533595 1,07 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,533445 1,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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