Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,922507
|2,34
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103271
|2,29
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061492
|2,29
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,624137
|2,13
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,083677
|2,12
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,937983
|2,10
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098175
|1,81
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,920620
|1,73
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101438
|1,72
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,061450
|1,70
Kaynak: AA
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