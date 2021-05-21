Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,705813 1,76 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,067717 0,52 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,160330 0,51 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,481070 0,44 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,024985 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,291672 3,19 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,042955 2,83 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 0,991999 1,48 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048990 1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,101500 0,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,096023 3,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 157,557196 2,69 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,055038 2,23 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,096521 2,17 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,131186 1,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,881867 2,83 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,988266 2,51 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,077754 2,09 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,025309 1,02 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,065085 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066319 0,90 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,269008 0,87 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,022090 0,87 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,024930 0,85 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,915407 0,79 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070403 0,91 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041422 0,91 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,047547 0,89 QNB Finans Portföy Altın BYF 44,488045 0,89 Deniz Port. Altın Fonu 0,060293 0,89 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,674445 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,954540 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,122580 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,026677 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,028713 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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