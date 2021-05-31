Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069304 1,39 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094540 1,38 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,727710 1,33 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,251943 1,32 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,389838 1,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034384 2,41 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,480111 1,85 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051995 1,79 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,044834 1,78 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104382 1,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102085 2,32 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,100607 1,97 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072221 1,94 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,056562 1,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 164,136621 1,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,034707 2,35 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,675211 2,32 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,096174 1,53 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,107173 1,48 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,202232 1,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033412 1,30 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,340835 1,26 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,684934 1,26 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068709 1,04 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,313720 0,95 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 52,137983 1,29 Gedik Portföy Altın Fon 1,086552 1,02 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 49,538643 0,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,042897 0,97 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,072883 0,95 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,959311 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,128292 0,15 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,031877 0,15 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,034579 0,15 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,033897 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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