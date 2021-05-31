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Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

31.05.2021 15:17
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0693041,39İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0945401,38Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0693041,39
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0945401,38
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,7277101,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2519431,32
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,3898381,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0343842,41
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,4801111,85
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0519951,79
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0448341,78
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1043821,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1020852,32
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1006071,97
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0722211,94
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0565621,92
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu164,1366211,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,0347072,35
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,6752112,32
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0961741,53
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1071731,48
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2022321,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0334121,30
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3408351,26
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,6849341,26
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0687091,04
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3137200,95
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF52,1379831,29
Gedik Portföy Altın Fon1,0865521,02
QNB Finans Portföy Gümüş BYF49,5386430,99
Fiba Portföy Altın Fonu0,0428970,97
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0728830,95
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9593110,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1282920,15
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0318770,15
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0345790,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0338970,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, oyunlar, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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