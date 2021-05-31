Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069304
|1,39
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094540
|1,38
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,727710
|1,33
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,251943
|1,32
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,389838
|1,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034384
|2,41
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,480111
|1,85
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051995
|1,79
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,044834
|1,78
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104382
|1,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102085
|2,32
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,100607
|1,97
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072221
|1,94
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,056562
|1,92
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|164,136621
|1,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,034707
|2,35
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,675211
|2,32
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,096174
|1,53
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,107173
|1,48
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,202232
|1,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033412
|1,30
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,340835
|1,26
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,684934
|1,26
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068709
|1,04
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,313720
|0,95
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|52,137983
|1,29
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,086552
|1,02
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|49,538643
|0,99
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,042897
|0,97
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,072883
|0,95
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,959311
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,128292
|0,15
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,031877
|0,15
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,034579
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,033897
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi