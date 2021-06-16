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Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

16.06.2021 14:19
Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0697182,44
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0950442,42
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,4462312,30
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,8218662,28
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,1070982,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0169623,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0511472,80
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1044572,66
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0554432,63
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,6152812,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0739312,99
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1468692,98
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0699712,34
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0574022,12
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1372462,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1343842,60
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0343362,56
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2252442,48
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1464322,30
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0967572,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,6868982,41
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3546672,36
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0610232,28
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0334842,23
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2948892,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0614062,22
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0717222,22
Fiba Portföy Altın Fonu0,0421702,21
TEB Portföy Altın Fonu0,1197502,19
Garanti Portföy Altın Fonu0,1407812,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1533390,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1375030,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0430010,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0402550,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0422810,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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