Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030252 0,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,822388 0,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228401 0,18 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549986 0,16 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 184,665312 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034737 0,92 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,047367 0,53 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,080036 0,41 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,438312 0,32 Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,008050 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,121989 1,86 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044270 1,70 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,785000 1,68 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087134 1,45 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,568887 1,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,064742 0,89 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,586443 0,75 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049801 0,74 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,432438 0,67 HSBC Portföy Değ. Fon 147,248903 0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,390877 1,00 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,535776 0,78 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,574348 0,56 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,179008 0,48 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,927274 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010849 0,06 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,141583 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,046732 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,045996 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,025587 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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