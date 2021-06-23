Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030252
|0,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,822388
|0,19
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228401
|0,18
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549986
|0,16
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|184,665312
|0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034737
|0,92
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,047367
|0,53
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,080036
|0,41
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,438312
|0,32
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,008050
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,121989
|1,86
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044270
|1,70
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,785000
|1,68
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087134
|1,45
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,568887
|1,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,064742
|0,89
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,586443
|0,75
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049801
|0,74
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,432438
|0,67
|HSBC Portföy Değ. Fon
|147,248903
|0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,390877
|1,00
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,535776
|0,78
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,574348
|0,56
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,179008
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,927274
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010849
|0,06
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,141583
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,046732
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,045996
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,025587
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi