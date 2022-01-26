Son dakika haberleri: En yaşlı akvaryum balığı olduğuna inanılan Methuselah yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika

NEW California'da türünün en yaşlı ve son örneklerinden biri olduğuna inanılan Methuselah isimli akvaryum balığı, daha uzun yaşaması için özel bakıma alındı.

ABD'ye 1938'de Avustralya'dan getirilen ve dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğu söylenen Methuselah'ın, türünün yok olma tehlikesi nedeniyle San Francisco Müzesi'nde koruma altına alındığı belirtildi.

California Bilimler Akademisi'nde kıdemli biyolog Allan Jan, müze akvaryumunda özenle bakılan balığın yaklaşık 90 yaşında, 120 santimetre uzunluğunda ve 18 kilo ağırlığında bir Avustralya akciğerlisi olduğu bilgisini paylaştı.

Jan, taze incir yemeyi seven ve karın ağrısı çeken dişi Methuselah için "Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğuna inanıyoruz. Ona sunabileceğimiz en iyi bakımı veriyoruz ve umarım onu yaşatmayı başarırız." dedi.

Ayrıca, bugüne kadar en uzun yaşayan Avustralya akciğerlisinin 2017'de Chicago'daki Shedd Akvaryumu'nda 95 yaşında öldüğü kaydedildi.

Adını İncil'de Hz. Nuh'un 969 yıl yaşadığı söylenen dedesi Methuselah'tan alan Avustralya akciğerli balıkları, artık tehdit altındaki bir tür ve Avustralya sularından ihraç edilemiyor.

Yeşil pulları taze enginar yaprakları gibi görünen Methuselah balığı, bilim adamları tarafından kara ve su hayvanları arasında olası bir "kayıp halka" olarak tahmin ediliyor.