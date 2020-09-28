Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Kuzey Kalimantan eyaletine bağlı Tarakan kentinde heyelanlar meydana geldi.

Tarakan Kamu Emniyeti ve İtfaiye Amirliği Başkanı Hanip Manisan, şiddetli yağışlar nedeniyle 4 farklı noktada oluşan toprak kaymalarında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Manisan, heyelanlarda yaralanan 7 kişinin de tedavisinin Tarakan Hastanesinde sürdüğünü kaydetti.

Tarakan Belediye Başkanı Khairul, heyelan sonrası ilgili birimlerle olası kayıpları arama kurtarma, temizlik ve onarım faaliyetlerinin koordineli devam ettiğini söyledi.

Tropikal iklime sahip Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.