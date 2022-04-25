Son dakika haberleri... Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi - Son Dakika

KUALA Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar olduğu bildirildi.

Antara News'in haberine göre, Sunda Boğazı'ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nda meydana gelen bir dizi patlamanın ardından alarm durumu "uyarı" seviyesinden "gözetim" seviyesine yükseltildi.

Patlamaların ardından yanardağından çıkan kül ve toz bulutlarının 3 bin metreye kadar yükseldiği aktarıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Anak Krakatau İzleme Heyeti Başkanı Deni Mardiono, yaptığı açıklamada, "Balıkçıları ve turistleri bölgeye yaklaşmamaya çağırıyoruz." dedi.

Anak Krakatau Yanardağı, 22 Nisan'da Pandeglang Bölgesi, Sumur ve Panimbang bölgeleri yönünde volkanik kül püskürtmeye başlamıştı.