KUALA Endonezya hükümeti, Papua eyaletindeki ayrılıkçı grupları terörist olarak tanımladığını duyurdu.

Siyaset, Adalet ve Güvenlik İşleri Bakanı Muhammed Mahfud, düzenlediği basın toplantısında, Papua genelinde son bir ayda ayrılıkçıların artan şiddet eylemlerini değerlendirdi.

Yaşanan olayın ardından Devlet Başkanı Joko Widodo'nun eyalet genelinde ayrılıkçılara yönelik operasyon çağrısında bulunduğunu belirten Bakan Mahfud, "Hükümet olarak Papua'da şiddet uygulayan ayrılıkçı şahıs ve grupları terörist olarak sınıflandırma kararı aldık." dedi.

Nisanın başından bu yana Papua genelinde kamu binalarına saldırı düzenleyen ve aralarında Batı Papua Ulusal Özgürlük Ordusunun da bulunduğu ayrılıkçı gruplar, 25 Nisan'da bir Endonezya istihbaratı mensubunu öldürmüştü.

25 Nisan'da ayrılıkçılarla Endonezya ordusu arasında çıkan çatışmalarda, Endonezya ordusundan bir general hayatını kaybetmişti.

Papualı ayrılıkçı gruplar, sömürge döneminde Hollanda'nın kendilerine bağımsız devlet vadettiklerini öne sürerek Endonezya'dan ayrılmak istiyor.

Endonezya hükümeti ise 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.