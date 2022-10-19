Son dakika haberleri! Enerji nakil kablosu çalan 2 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik çalışma başlatıldı. Türkmentokat ve Karatepe mahallelerinde meydana gelen 5 farklı enerji nakil kablosu hırsızlığı yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde işlemlerinde kullanılan 1 adet pipo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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