Son dakika haberleri | "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek" - Son Dakika

Son dakika haberleri | "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek"

18.01.2021 09:37
Son dakika haberleri |

Son dakika gündem haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek" dedi2020 yılı bütçe açığının hedeflenenin altında olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek" dedi

2020 yılı bütçe açığının hedeflenenin altında olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek' - Son Dakika


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