Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı

24.11.2020 09:49

Son dakika haberleri: - Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı Adana'da polis olmak isteyen zihinsel engelli genç, bir günlüğüne polis olup araca binip megafonla vatandaşları yeni tip korona virüse karşı maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı Engelli genç çocukluğundan bu yana...

- Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı

Adana'da polis olmak isteyen zihinsel engelli genç, bir günlüğüne polis olup araca binip megafonla vatandaşları yeni tip korona virüse karşı maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı

Engelli genç çocukluğundan bu yana tek hayalinin polislik olduğunu bunu da Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci gerçekleştirdiği için çok teşekkür ettiğini söyledi

ADANA - Adana'da polis olmak isteyen zihinsel engelli genç bir günlüğüne polis olup araca binip megafonla vatandaşları yeni tip korona virüse karşı maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Dünyaya zihinsel engelli olarak gelen ve ancak 3. sınıfa kadar okuyabilen Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesinde yaşayan Hakan Helek,'in tek hayali polis olmaktı. Ancak engelli olduğu için bu hayalini gerçekleştiremedi. Bu nedenle polisleri çok seven Helek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis olmak istediğini söyledi. Çağrı merkezine gelen Helek'in bu hayalini duyan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Helek'le irtibata geçerek hayalini gerçekleştirmek için yanına geleceğini söyledi. Bunun üzerine engelli genç, polisleri kapının önünde bekledi. Kapının önünden bir an olsun ayrılmayan Helek polislerin gelmesiyle sevince boğuldu. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Helek'e, polis üniforması ve kepi verildi. Polisleri çok sevdiğini belirten Helek, "Acil servisi aradım, polisi çok sevdiğimi ve polis aracına binmek istediğimi söyledim. Çok mutluyum. Buna bu imkanı veren emniyet müdürüne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra polis aracına bindirilen Helek, megafonla "Maske takın, sosyal mesafe kurallarına uyun" şeklinde anons yaptı. Helek'in, "Anne seni çok seviyorum" anonsu ise görenleri duygulandırdı.

Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı
Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı
Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı
Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı
Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı
Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı
Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı
Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı
Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı

Ziyapaşa Mahallesi, Engelli, Adana, Polis, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Engelli genç polis olup vatandaşları virüse karşı uyardı - Son Dakika


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