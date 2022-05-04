Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti

04.05.2022 15:07
Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti

Son dakika haber... Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen yangında bedensel engelli genç hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen yangında bedensel engelli genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bağlar Mahallesi Birgül Sokakta meydana geldi. Bayramlaşmak için akrabalarını ziyarete giden Mehmet ve Nazlı Ilık çiftinin oğulları Yusuf Ilık evde yalnız kaldı. Binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Evde arama yapan ekipler engelli gencin cansız bedeni yatakta buldu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ilık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının sigaradan çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti

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Engelli, Bağlar, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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